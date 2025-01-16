سمير غطاس: نتنياهو أُهين وعومل معاملة سيئة على يد مندوب ترامب لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

قال الدكتور سمير غطاس، المفكر الاستراتيجي ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن عشر جولات من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لم تسفر عن أي نتيجة، مرجعا ذلك إلى معارضة الطرفين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الأربعاء، أن نتنياهو كان يرغب في إطالة أمد الحرب للحفاظ على ائتلافه الحكومي.

وأوضح أن حركة حماس، عرقلت عددًا من اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم؛ كان مطروحا على الطرفين منذ مايو 2024 بكل تفاصيله.

وأكد أن إسرائيل وافقت على الاتفاق في مايو الماضي، في المقابل رفضته حماس وماطلت، مضيفا أن كل يوم تأخير منذ 25 مايو الماضي حتى الآن كلف 16 ألف ضحية إضافية، بالإضافة إلى استمرار التدمير المنهجي في جميع مناطق غزة، ولا سيما شمالها الذي أبيد بالكامل.

وأشار إلى إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، دعم الاتفاق ورغبته في وقف الحرب قبل تنصيبه وضغط بشدة على الطرفين، بما فيهم نتنياهو لإتمام الاتفاق، قائلا: «بنيامين نتنياهو لا مستقبل له في ظل ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد الذي سوف يُنهيه الرئيس ترامب، نتنياهو تمت إهانته على يد مندوب ترامب وعامله معاملة سيئة، وتم جره هو وحماس من أنفه لتوقيع هذا الاتفاق».

وأوضح أن نتنياهو تمكن من تحرير 5 محتجزين فقط عبر العمليات العسكرية، بينما عثر على 37 محتجزا قتلى في الأنفاق، ولا يزال هناك 98 محتجزا، سيتم إعادة 33 منهم في المرحلة الأولى خلال 42 يوما، لافتا إلى وجود 37 قتيلا بين المحتجزين الـ98 المتبقين.