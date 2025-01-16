الموسيقار نادر عباسي يقود أوركسترا القاهرة السيمفوني في قداس فيردي الجنائزي بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً من سلسلة الموسيقى الغنائية لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو نادر عباسى، ومشاركة المغنيين السوبرانو إيمان مصطفى، الألتو چولى فيظى، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة ماياچيڤينريا، وذلك في الثامنة مساء السبت ١٨ يناير على المسرح الكبير، ضمن جهود وزارة الثقافة لنشر الفنون الكلاسيكية.

يتضمن البرنامج القداس الجنائزي الذي يعد من أعظم المؤلفات الكورالية في تاريخ الموسيقى وأحد أضخم أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي فيردى، وكتبه تكريماً للأديب الإيطالي ألساندرو مانزونى بعد رحيله، وقسمه إلى أجزاء يؤديها المغنون والكورال جماعياً أو فردياً مع الأوركسترا. ومن أهم هذه الأجزاء الجزء شديد الرهبة الذي يمثل الغضب بالمعنى الإلهي للكلمة، وتم أداؤه لأول مرة في كنيسة سان ماركو في ميلانو عام ١٨٧٤.

جدير بالذكر أن فيردى اشتهر بتأليف الأوبرا، وقام أيضاً بكتابة الأغاني والأعمال الدينية المقدسة والأعمال الأوركسترالية