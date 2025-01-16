المنظمة البحرية الدولية تفتتح فرعا إقليميا بميناء الأسكندرية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد المعطي حواش رئيس ميناء الإسكندرية، وفدا من المنظمة البحرية الدولية برئاسة إيفايلو فاليف مدير القسم الشرق أوروبي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون التقني بالمنظمة البحرية الدولية IMO وذلك في ظل الإستعدادات الجارية لإفتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في جمهورية مصر العربية.

اصطحب وفد المنظمة البحرية الدولية المختصين بكل من الهيئة العامة لميناء الأسكندرية و الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

تم التأكيد من الجانبين على الحرص الشديد على توطيد أواصر التعاون بين وزارة النقل ممثلة في منظومة النقل البحري المصري بكافة جهاتها و المنظمة البحرية الدولية مما سيساهم في تحقيق أعلى المعايير الدولية في أداء الأعمال والتشغيل بالموانئ المصرية ورفع تصنيفها الدولي بين كبرى الموانئ العالمية.

وفي ذات السياق فقد قامت هيئة ميناء الأسكندرية بالتعريف بإمكانياتها وقدراتها التشغيلية وما تشهده من تطويرات ومشروعات إستثمارية قومية كبرى سيكون لها عظيم الأثر في تطوير منظومة النقل البحري المصري ودعم الاقتصاد القومي وصولا إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية وتوجيهات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحويل الموانئ المصرية إلى مركز عالمي للتجارة والنقل واللوجستيات.