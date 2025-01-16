انفجار في شمال أفغانستان يودي بحياة شخصين

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أفادت مصادر محلية بإقليم بلخ بشمال أفغانستان اليوم الخميس بوقوع انفجار في مدينة مزار الشريف، عاصمة الإقليم، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أن المصادر أوضحت أن الانفجار وقع مساء أمس الأربعاء في منطقة مانداوي الواقعة بالدائرة الثانية في مزار الشريف.

ولم تعلق طالبان بعد على الواقعة.

ولم تعلن أي جهة بعد عن مسؤوليتها عن الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في أفغانستان، خاصة في ظل توسع تواجد تنظيم "داعش" في البلاد. ويمثل صعود داعش تحديثا خطيرا لسيطرة طالبان وقدرتها على الحفاظ على الأمن.