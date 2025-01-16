مانشستر سيتي يحسم صفقة التعاقد مع مرموش

كشفت تقارير صحفية خارجية عن حسم مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة التعاقد مع عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر سيتي نجح في التعاقد مع الجناح الأيسر، عمر مرموش لـ 5 مواسم قادمة، بعد نجاح المفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي".

وأضاف الصحفي الإيطالي الموثوق: "تم الاتفاق مع نادي آينتراخت فرانكفورت بعد الجولة الأخيرة من المحادثات.. تم الاتفاق على عقد لـ 5 مواسم مع المهاجم المصري الذي أراد الانضمام إلى مانشستر سيتي".

يُذكر أن عمر مرموش يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الممتاز، كما يحتل المركز الأول في قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف.