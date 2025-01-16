صاروخ نيوجلين من شركة بلو أوريجين يهبط بعيدا عن موقع الهبوط في الأطلسي

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لم يهبط معزز المرحلة الأولى بالصاروخ نيو جلين التابع لشركة بلو أوريجين في موقع الهبوط على بارجة في المحيط الأطلسي، بعد عملية إطلاق ناجحة في أولى رحلاته في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلو أوريجين ديف ليمب في بيان "أنا فخور بشدة أن نيو جلين وصل للمدار في أولى محاولاته".

ووصف هبوط المعزز في أول تجربة بأنه "هدف طموح" سوف تحاول الشركة الإقدام عليه في وقت لاحق من العام الجاري.

يشار إلى أن نيوجلين هو صاروخ من مرحلتين. ويتم تركيب المراحل واحدة فوق الأخرى ثم يتم إشعال واحدة تلو الأخرى فيما يجتاز الصاروخ الغلاف الجوي.

وتتمحور الخطة حول عودة أول مرحلة منخفضة من نيو جلين بعد الإطلاق والهبوط بشكل مستقيم حتى يتم إعادة استخدامها .