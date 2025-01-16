أوكرانيا تهاجم مستودع وقود ومصنع بارود أسلحة روسيين

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قالت السلطات المحلية، اليوم الخميس، إن النيران اندلعت في مستودع وقود روسي بمنطقة فارونيش جراء هجوم بمسيرة أوكرانية.

وقال حاكم المنطقة أليكسندر جوسيف، عبر تطبيق "تليجرام"، إن الهجوم الذي استهدف المنشأة في مقاطعة ليسكنسكي لم يسفر عن إصابات.

وهرعت العشرات من عربات الإطفاء؛ لإخماد الحريق الذي قال جوسيف إنه ناتج عن "سقوط" المسيرات.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه جرى اعتراض 27 مسيرة أوكرانية ليلا في مناطق بيلجورود وفارونيش وتامبوف وكورسك.

والهجوم الذي وقع في منطقة تامبوف، استهدف مصنعا لبارود الأسلحة، بحسب قناة "شوت" الروسية عبر تليجرام.

ولم تتوفر معلومات بشأن الضرر الذي لحق بالمصنع.

واكتفت الإدارة المحلية، بالقول إن سقف منزل خاص قد تضرر.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إنه اعترض 34 من أصل 55 مسيرة مقاتلة روسية كانت تقترب أثناء الليل.

وجرى تحييد 18 طائرة مسيرة دون متفجرات عن العمل عن طريق الإجراءات الإلكترونية المضادة.