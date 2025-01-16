سيارة وايمو ذاتية القيادة تدور حول نفسها أثناء وجود راكب على متنها في الطريق إلى مطار فينيكس

تعرض أحد الركاب لموقف غريب أثناء ركوبه سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة وايمو حيث وجد السيارة تدور حول نفسها عدة دورات أثناء توجهها إلى مطار فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

وأشارت مجلة رود أند تراك المتخصصة في موضوعات السيارات إلى أن العامل التقني مايك جونز كان متجها إلى المطار للسفر إلى مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا لكن السيارة جاجوار آي بيس ذاتية القيادة دارت به حول نفسها 8 مرات على الأقل في مكان للانتظار بدلا من السير قدما في الطريق نحو المطار.

وقد صور جونز الحادثة في مقطع فيديو ونشره بعد ذلك على حسابه على موقع لينكد إن. وقال إن الحادث تسبب في فوات رحلته إلى لوس أنجليس.

ويظهر جونز في مقطع الفيديو وهو يجلس في المقعد الخلفي للسيارة وايمو، ويتصل بخدمة العملاء من خلال نظام الاتصالات في السيارة. وعندما ردت Waymo، قال جونز إنه كان في طريقه إلى رحلة طيران وقد علق في سيارته جاكوار ذاتية القيادة.

وأضاف قائلا "لدي رحلة طيران يجب أن ألحق بها؛ لماذا يدور هذا الشيء حول نفسه؟" وأضاف جونز. "أشعر بالدوار. انظر ماذا يفعل".

وفي مقابلة مع قناة كيه.سي.أيه.إل نيوز التلفزيونية قال إنه غير متأكد مما إذا كان حديثه مع خدمة عملاء وايمو كان مع إنسان حقيقي أم مع إنسان آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وشعر أنه لم يحصل على أي دعم من جانب الشركة في مواجهة ذلك الموقف الغريب.

وردا على طلب مجلة رود أند تراك قالت وايمو إن فريق دعم العملاء لديها يتكون من مشغلين بشر مدربين وليس إنسانا آليا يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ظلت السيارة تدور حول نفسها لمدة خمس دقائق تقريبا، حتى تمكن المشغل عن بعد من إصلاح الخلل، لكي تستأنف السيارة سيرها نحو الوجهة المحددة.

وقالت وايمو إنها قدمت الرحلة مجانا للراكب بسبب الخطأ الذي حدث، وإنه تم تحديث برنامج تشغيل السيارة بشكل دوري وعلاج المشكلة.