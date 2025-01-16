الإسماعيلي يودع كأس مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام إنبي

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ودع النادي الإسماعيلي بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 من الموسم الحالي للبطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة في الدقيقة 6 من عمر المباراة بعد كرة عرضية حولها محمد عمار مدافع الإسماعيلي بالخطأ في مرماه.

وتأهل إنبي للدور ربع النهائي ليواجه الفائز من مباراة المقاولون العرب أمام الفائز من بيراميدز والمنصور.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة بيراميدز والمنصور في دور الـ32، بسبب مشاركة بيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة بيراميدز والمنصورة يوم 4 فبراير، على أن تقام مباراة دور الـ16 بين المقاولون العرب والفائز من بيراميدز والمنصورة يوم 8 مارس.