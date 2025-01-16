إعلام عبري: رئيس الموساد وفريق المفاوضين لا يزالان في الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن رئيس الموساد ديفيد بارنياع، وفريق التفاوض الإسرائيلي لا يزالان في الدوحة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وفي حين أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الليلة الماضية، التوصل إلى اتفاق، أصرت إسرائيل على أن هناك فجوات صغيرة لا تزال قائمة، بما في ذلك الخلاف حول الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

ولم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسميًا حتى اللحظة عن الاتفاق، أو ألقى كلمة بشأنه.

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم، لمناقشة الصفقة والتصويت عليها، لكن نتنياهو قرر تأجيل الاجتماع لوقت غير معلوم.

وزعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «حركة المقاومة الفلسطينية حماس تراجعت عن التفاهمات الواضحة التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وإسرائيل».

وادعى في بيان، نقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، صباح الخميس، أن حماس تحاول ممارسة «الابتزاز في اللحظة الأخيرة»، وتخلق أزمة تمنع التوصل إلى تسوية.

وأشار إلى أن «إسرائيل لن تحدد موعد لاجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) والحكومة، حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على كل تفاصيل الاتفاق».

في حين عزت تقارير أخرى التأجيل إلى الجهود المبذولة لإقناع وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانسحاب من الحكومة بسبب التصويت.