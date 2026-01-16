أعلنت دار دون للنشر والتوزيع عن إصدارها رواية "محاكمة لورين.. سقوط السيدة المختارة" للكاتبة الدكتورة سمر عبد العظيم، وذلك ضمن إصدارات الدار المشاركة في فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ57.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"تستند أحداث هذه الرواية إلى حكايات حقيقية حدثت في عدة بلدان حول العالم.. في أوقات زمنية متقاربة".

البعض صار يرى «لورين» «الزوجة المتهمة»، «المرأة المختارة»، «الشيطان» في ثوب أبيض؟

بين قضبان المحكمة وفلاشات كاميرات الإعلام، تقف صامتة كالتمثالٍ..

ما الذي حدث لزوجها.. وما الذي حدث لأبنائها؟

لا أحد يعرف الحقيقة.. لا أحد سوى «لورين».. و«لورين» صامتة لا تنطق.

كل شيء بدأ عند الكاتب الغريب «تشاد».. فهل ينتهي كل شيء عنده؟

عندما يتملك الإنسانَ شعورٌ بأنه يعيش نهاية الزمان.. هل يصبح ذلك مبررًا لهدم حاضره؟

هل ستجد «لورين» منفذًا للهروب من محاكمة تتجدد مفاجآتها يومًا بعد يوم؟

حكاية مليئة بأسرار عدة يخفيها أبطالها.. تجعلك تفتش كثيرًا بعد نهايتها.. عن عجائب وأسرار النفس البشرية المعقدة."