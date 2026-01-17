هيرفي رينارد يساند الركراكي: إنجازات تاريخية ورد عملي على الانتقادات

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية والمدرب السابق لمنتخب المغرب، عن دعمه الكامل لوليد الركراكي، مشددًا على تفهمه للضغوط الكبيرة التي تحيط بمهمة قيادة أسود الأطلس نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفي تصريحات لشبكة «يورو سبورت» العالمية، أكد رينارد أن الانتقادات باتت جزءًا لا يتجزأ من كرة القدم الحديثة، قائلًا إن هذا الأمر لا يقتصر على المغرب فقط، مستشهدًا بما يتعرض له ديدييه ديشامب رغم نجاحاته الكبيرة لاعبًا ومدربًا.

وأوضح رينارد أن التوسع الإعلامي ضاعف من حدة الانتقادات، إلا أن القيمة الحقيقية لأي مدرب تكمن في صناعة الإنجازات، مشيرًا إلى ما حققه الركراكي بقيادة المغرب إلى إنجاز تاريخي في كأس العالم 2022، ثم مواصلة النجاحات بالوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأضاف أن التركيز على العمل الفني داخل الملعب أهم من الالتفات للضغوط الخارجية، مؤكدًا أن الركراكي لا يحتاج للرد على منتقديه، بل يستحق الإشادة بما قدمه مع المنتخب المغربي.

وأشاد مدرب السعودية بالمرونة التكتيكية وتنوع أسلوب اللعب الذي اعتمده الركراكي خلال البطولة، معتبرًا أن نجاحه جاء كأفضل رد عملي على المشككين، وأن سمعة المدرب تُصنع بالنتائج لا بالماضي كلاعب.

كما أشار رينارد إلى أن الشغف الكبير للجماهير المغربية يزيد من صعوبة المهمة، لكنه في الوقت ذاته يعكس مكانة الركراكي كنموذج وقدوة داخل المغرب.

واختتم رينارد حديثه برسالة مباشرة لمدرب أسود الأطلس، داعيًا إياه إلى مواصلة التركيز وعدم الانشغال بالانتقادات، مؤكدًا أنه لا يحتاج لإثبات أي شيء بعد ما حققه من إنجازات.