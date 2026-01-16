احتفلت محافظة مطروح بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بحضور الدكتور إسلام رجب نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف، والعمدة عبد المنعم إسرافيل نائبا عن رئيس مجلس العمد والمشايخ، إلى جانب فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم مدير عام فرع دار الإفتاء بمطروح، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، ومشايخ الأزهر والأوقاف بمطروح، وذلك بمسجد التنعيم بمدينة مرسى مطروح.

وفي كلمة الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، أشار إلى أن حادثة الإسراء والمعراج لم تكن حدثا تاريخيا فحسب، بل معجزة عظيمة ومحطة إيمانية، جاءت تكريما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلاما للأمة والعالم أجمع بمكانته الرفيعة، ودليلا على عظيم تكريم الله له.

وخلال كلمة الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف، أكد أن ليلة الإسراء والمعراج تحمل دروسا عظيمة، في مقدمتها عظم التوكل على الله، وما يورثه من فرج بعد شدة، ويسر بعد عسر، مؤكدا أن المنحة قد تأتي من رحم المحنة، وأنه كلما بلغت الشدائد ذروتها كان فرج الله أقرب لعباده.

وأوضح مدير أوقاف مطروح أن المديرية نظمت احتفالات مماثلة في خمسة عشر مسجدا بكل إدارة فرعية على مستوى المحافظة، تنفيذا لخطة المديرية في تعميم الاحتفال، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة في هذه المناسبة الجليلة.