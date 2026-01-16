قائد نيجيريا: سنقدم كل ما لدينا للفوز بالمركز الثالث أمام مصر

أكد ويلفريد نديدي، قائد المنتخب النيجيري أهمية الفوز أمام المنتخب الوطني المصري وتحقيق المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى الأحد 18 يناير الجاري.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره النيجيري في السادسة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في مباراة تحديد المركز الثالث من النسخة الحالية لأمم إفريقيا، المغرب 2025.

وقال ويلفريد نديدي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «سنلعب مباراة مميزة أمام مصر، ونسعى أن نظهر بشكل جيد وتحقيق الانتصار لتحقيق المركز الثالث».

وأضاف: «أن أكون قائدًا للفريق هي تجربة رائعة وأنا محظوظ بذلك، التعامل مع اللاعبين والجهاز الفني، يمكنني القول إنني فخور بهذا المنتخب، قدمنا مباريات جيدة ونتائج مميزة، يجب أن يستمر المدرب معنا».

وأوضح: «كانت تجربة رائعة لمدة عام منذ انضمام المدرب إلينا، وكل لاعب الآن يلعب بشكل جماعي، بعيدًا عن الأداء الفردي، معاييرنا أصبحت واحدة، ونلعب تحت فلسفة موحدة».

وتابع: «لو كنت تعرف ما يريده منا هذا المدرب، ليس فقط في الملعب، لكن أيضًا عند تناول الطعام وفي حياتنا بشكل عام، هناك معايير تم وضعها، وإذا انضممت للفريق يجب أن تتبناها، هو شخص جيد لعب كرة القدم ويفهمها، يمزح مع الجميع، لكن وقت العمل هو للعمل»

وأتم: «عندما يكون لديك أحد أفضل المدربين، وأفضل اللاعبين، أمامك أوسيمين، ماذا تنتظر من لاعب بجودته، منذ قدوم المدرب، الجميع يؤدي تعليماته، أوسيمين بمثابة 3 مهاجمين في 1».

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 1-0، في مباراة الدور نصف النهائي.