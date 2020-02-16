مصدر مطلع على صفقة بيع فودافون مصر: الشركة السعودية تقدم أوراقا قد تعافيها من العرض الإجبارى

فودافون مصر تجرى الفحص النافى للجهالة للتأكيد على قيمة السهم.. وملتزمة بسداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك



قال مصدر مطلع على صفقة بيع فودافون مصر ان الشركة السعودية التى وقعت اتفاقية شراء محتمل، تعتزم تقديم اوراق للصفقة قبل توقيع العقد الرسمى لشراء الحصة إلى هيئة سوق المال لمعرفة ضرورة اذا كانت ملزمة بتقديم عرض اجبارى، إما أن الاوراق المقدمة تحسم الصفقة.



«الشركة السعودية قد تقدم اوراقا تعافيها من تقديم العرض الإجبارى للكامل للأسهم» ــ تبعا للمصدر الذى تحدث إلى «مال وأعمال ــ الشروق».



وتثير الصفقة المحتملة بين «فودافون مصر» و«إس تى سى السعودية» كثيرا من التطورات، على مستوى تأثير الصفقة على اقتصاديات القطاع، وما يترتب عليها من تغير فى شكل الملكية والحصة السوقية.



وبدات المصرية للاتصالات صاحبة الحصة الأخرى فى فودافون مصر الاستعداد لدارسة جميع الاحتمالات المطروحة والفرص الاستثمارية أمامها لاختيار الافضل منها لها وللمساهمين الصغار.



وفى السياق نفسه، بدأت شركة فودافون مصر إجراءات الفحص النافى للجهالة لتأكيد القيمة العادلة للسهم.

قال أيمن عصام رئيس العلاقات الحكومية والاتصالات الخارجية بشركة فودافون مصر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن شركته بدأت عملية اجراءات الدراسة والفحص النافى اللجهالة لتأكيد القيمة العادلة للسهم من قبل الطرفين «إس تى سى» وفودافون مصر.



وحول مديونية الشركة للبنوك أكد عصام أن «فودافون مصر» قامت بالحصول على قرض العام الماضى من تحالف بنكى وستقوم بسداده وفقا للموعد المتفق عليه، مشيرا إلى أن اتمام الصفة أو عدم اتمامها لن يؤثر التزام الشركة بسداد الاقساط المستحقة عليها للبنوك لأن الاسم التجارى لفودافون مصر سوف يكون مستمر فى السوق المصرية.



وقدرت مصادر مصرفية، المديونيات المستحقة على الشركة لصالح البنوك بحوالى 6 مليارات جنيه، استخدمت الشركة خلال العام الماضى ما يزيد على 3 مليارات جنيه.



ويدرس التحالف الفائز «هيرميس ــ ستى بنك» الفرص الاستثمارية الافضل للشركة المصرية للاتصالات وأنه بدا عمله بالفعل، لافتا إلى أن رد هيئة سوق المال على المصرية للاتصالات بشأن تقديم عرض اجبارى من شركة اتصالات السعودية بالايجاب أدى إلى اهتمام اكبر من مجلس ادارة الشركة بالصفقة ودراسة جميع البدائل المطروحة للاستفادة منها.



كانت «المصرية للاتصالات» قامت بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانونى للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.



واضاف المصدر أن البنوك المصرية والاجنبية لديها الاستعداد لاقراض الشركة المصرية للاتصالات فى حالة شراء حصة فودافون مصر رغم ما عليها من ديون، وذلك يرجع إلى قوة الشركة وأيضا شركة فودافون مصر.



تتماشى عملية الاستحواذ المحتملة من «إس تى سى» مع استراتيجية الطموح للنمو للحفاظ على موقعنا الريادى ليس فقط فى المملكة العربية السعودية ولكن فى المنطقة، خاصة وأن شركة فودافون مصر تتمتع بمكانة رائدة فى سوق الاتصالات المصرى والتى نتطلع للمساهمة باستمرار نجاحها فيه حسب تصريحات سابقة لناصر الناصر، الرئيس التنفيذى لمجموعة.



وفى السياق نفسه، طالب عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركة المصرية للاتصالات باستخدام حق الشفعة للحصول على حصة فودافون مصر لتصبح الشركة المصرية للاتصالات اكبر مشغل محمول فى مصر وايضا على المستوى الاقليمى، مشيرين إلى أنه يمكن فى هذه الحالة ان تدمج وى مع فودافون وتتنازل عن رخصتها لمشغل جديد، بينما يرى آخرون ان الحصول على حصة فودافون مصر ليس فى صالحها على الاطلاق، مؤكدين ان الإدارة والاستثمار ليس شعارات بل حسابات استراتيجية وسياسية ومالية.

أرقام



160 عام عمر الشركة المصرية للاتصالات فى السوق

49.1 مليار دولار القيمة السوقية لأسهم اتصالات السعودية

625 مليونا يستخدمون الهاتف المحمول عبر شبكات فودافون