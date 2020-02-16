نقابة الموسيقيين تصدر قرارا جديدا بشأن مطربي المهرجانات

أصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، منذ قليل، قرارا بإيقاف التعامل نهائيا مع مطربي المهرجانات.

وجاء نص القرار: «علي جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.

كما أصدرت النقابة أمس بيانا ترد فيه على الجدل الذي أثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه «أشرب خمور وحشيش».جاء فيه :" في إطار الجدل المجتمعي الحاصل علي الساحة المصرية ووجود شبه إتفاق بين كل طوائف المجتمع علي الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب مايسمي بأغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقي وإقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وايحاءات غير أخلاقية في كثير منها وقد أفرزت هذه المهرجانات مايسمي بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الإنحدار الفني والأخلاقي وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

وأكد شاكر أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط ولكن أيضا هناك شروطآ عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الألتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي وإختيار الكلمات التي لاتحض علي رزيلة أو عادات سيئة وأن لجنة إختبار الأصوات مجرد مرحلة أولي ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

وأشار إلى أنه لايقبل ماحدث مؤخرآ من تجاوز بالألفاظ في حفل اقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدي علي الرواسخ الثابته للمجتمع المصري وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.