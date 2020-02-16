قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء أهمية التجارة البينية، التي ستؤدي إلى ضبط الأسعار.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن المنطقة الاستثمارية في هي واحدة من 3 مناطق بدأت هيئة الاستثمار العمل عليها، مشيرًا إلى أنها في مراحل التشطيب وسيجري تسليم الوحدات للراغبين قريبًا.

وتابع أن هذا النموذج من الاستثمار في منتهى الأهمية، نظرًا لكونها منطقة قائمة على توفير المتطلبات الازمة، بعكس المناطق العشوائية، لإنجاح عملية التصنيع والتسويق، موضحًا أن ذلك يعطي فرصة للمنتج التصنيع بتكلفة مناسبة، مما يساهم في ضبط الأسعار.

وأوضح أن تخصص المنطقة هو الصناعات الغذائية، لقربها من الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنها تتضمن مخازن وثلاجات وبعض الورش، ومركز لخدمات المستثمرين وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الوحدات تم طرحها بنظام حق الانتفاع، ومن الممكن أيضاً كأحد الحوافز أن يتم طرحها بنظام التمليك، والذي بموجبه يجري تأجيرها لفترة تنتهي بتملك الوحدة.

وقام مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها صباح اليوم، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 1،1 مليار جنيه، والتي تقدر مساحتها بـ 46 فدانًا.