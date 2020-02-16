وزيرة الهجرة تصل محافظة الغربية لإطلاق «مراكب النجاة»

وصلت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منذ قليل، لمحافظة الغربية؛ لبدء الزيارة الاستكشافية لقرى المحافظة؛ تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

وتستهدف وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة الغربية وكل الجهات المعنية، من هذه الزيارة، استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "Tvet Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتتضمن هذه الزيارة الاستكشافية تفقد عدد من القرى المنتجة والأكثر احتياجا، والبداية ستكون بعقد اجتماع مع ممثلي عدد من القرى الأكثر احتياجا وهم قرى كفر سليمان، حصة ايبار، كفر سالم، كفر الدوار؛ للوقوف على احتياجات تلك القرى للبدء في تطويرها، ومن ثم زيارة قرية الحداد المنتجة لمنتجات الجلود والشنط، يتلوها قرية كتامة المعروفة بصناعة الأثاث المنزلي، فضلًا عن عقد اجتماع مع ممثلي القرى المنتجة، لبحث خطط تطويرها بما يضمن تقديمها لأفضل جودة لما تقدمه من منتجات.

وكانت قد نظمت وزارة الهجرة، دورات تدريبية تثقيفية لـ350 من الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة من مختلف مراكز مناطق محافظة الغربية خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير الجاري، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الغربية، والمجلس القومي للمرأة، ضمن حملات "طرق الأبواب" التي استهدفت الوصول لما يقرب من 700 ألف أسرة خلال الفترة من 9 وحتى 13 فبراير الجاري، في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" استعدادًا لانطلاقها في محافظة الغربية.