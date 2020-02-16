«مصر» يدرس ترتيب قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار لتمويل «فوسفات أبوطرطور»

يدرس بنك مصر ــ ترتيب قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار لصالح شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والاسمدة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

اضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان بنك مصر يدرس المشاركة فى ادارة القرض الذى تساهم فيه بنوك ومؤسسات تمويل دولية، ويتولى بنك الاسكندرية دور المستشار المالى للصفقة، بغرض توفير التمويل اللازمة للشركة للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك فى هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مليار دولار بطاقة إنتاجية حوالى مليون طن سنويا لإنتاج حامض الفوسفوريك.

ويساهم فى شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والاسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25% وبنك الاستثمار القومى بنسبة 10% وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10% وشركة بتروجيت بنسبة 10% وشركة انبى بنسبة 10% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 20% والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.

وقالت المصادر إن المستشار المالى للمشروع الموجه بشأنه القرض، ينتظر حصول الشركة على ضمانة من وزارة المالية، على القرض الذى تسعى للحصول عليه وتشارك فيه مؤسسات دولية.

وأشار رئيس شركة فوسفات مصر إلى أنه قد تم الانتهاء من عمل جميع الدراسات الخاصة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والمالية وتم اختيار التحالف الصينى الفائز كمقاول رئيسى لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح.

وأشار إلى أن المشروع سيتضمن عدة وحدات إنتاجية تشمل وحدة انتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض والتى تعد الأولى عالميا فى مثل هذه الصناعات.

وأكد أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار الدراسات الأولية التى قامت بها شركتا انبى وفلور للمرافق العامة والتخطيط الكلى للوحدات المختلفة وكذلك التقييم الفنى والمالى للمناقصة العالمية التى طرحت فى عام 2018 فى هذا الشأن.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يبدأ انتاج المشروع بعد عامين ونصف من بدء تنفيذ المشروع بالإضافة إلى 6 أشهر للتشغيل التجريبى.