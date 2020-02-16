إسرائيل تقصف أهدافا في غزة وتلغي مساعدات بعد هجوم «هاون»

قصفت مقاتلات ومروحيات إسرائيلية عددا من الأهداف التابعة لحركة حماس الإسلامية في قطاع غزة.

ونشر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تغريدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد قال فيها إنه تم ، من بين أهداف أخرى، ضرب قاعدة عسكرية لحماس وسط القطاع.

وجاء القصف الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي من قطاع غزة ليل أمس السبت، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما ألغت إسرائيل تدابير إغاثية كانت مخططة للعمال والتجار والصيادين في غزة، بما في ذلك تجديد بعض تصاريح الدخول من أجل العمل لـ 500 شخص، والسماح بدخول واردات الإسمنت إلى القطاع من خلال معبر تجاري تسيطر عليه، وتوسيع نطاق منطقة الصيد.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "طالما لا يتم الاحتفاظ بالهدوء، ستقوم إسرائيل بالرد بما يتناسب مع ذلك".