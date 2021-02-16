انكماش غير متوقع للاقتصاد الهولندي خلال الربع الأخير

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد البلاد بنسبة طفيفة خلال الربع الأخير من العام الماضي، على خلاف التوقعات، نتيجة تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي أن الاقتصاد انكمش خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي عن الربع الثالث، الذي شهد نمو الاقتصاد بمعدل 8ر7% وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد الهولندي خلال الربع الأخير بنسب 2ر0%، وكان الاقتصاد قد سجل خلال الربع الثاني من العام الماضي انكماشا بمعدل 5ر8% بسبب الآثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد وما أدت إليه من فرض قيود صارمة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

يأتي ذلك في حين تراجع الإنفاق الاستهلاكي في هولندا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4ر1% وتراجع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 1ر0%.

وزاد الإنفاق الاستثماري خلال الربع الأخير بنسبة 8ر1%، وكان تراجع الأداء في قطاعات التجارة والنقل والفنادق والتوريدات الغذائية سببا رئيسيا في انكماش إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير.

وزادت صادرات هولندا خلال الفترة نفسها بنسبة 1% في حين زادت الواردات بنسبة 1ر1%.

وسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 8ر3% خلال العام الماضي ككل وهو أول انكماش منذ 2013 والأسوأ منذ الانكماش بنسبة 7ر3% في عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

وكان الاقتصاد الهولندي قد سجل خلال 2019 نموا بمعدل 7ر1% من إجمالي الناتج المحلي.