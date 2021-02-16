داخلية إقليم كردستان: تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي على مطار أربيل

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أنه بعد هجوم الليلة الماضية الساعة 9:30 مساء أمس، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة 8 آخرين بينهم خمسة في المطار و3 آخرون في المدينة، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية.

وأضافت أن قوات مكافحة الإرهاب والشرطة فتحت تحقيقًا فوريًا بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، حيث تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ، مؤكدًا أن جميع المتورطين في الهجوم سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل.

وأشار إلى أنه من اللافت أن هجوم الليلة الماضية نُفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي استخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بعودة الخدمة إلى مطار أربيل الدولي بعد توقف دام لساعات نتيجة الهجوم الإرهابي الذي استهدفه الليلة الماضية.