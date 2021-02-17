تونس: تسجيل 780 إصابة جديدة بكورونا و42 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم الثلاثاء تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 224 ألفا و329 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - إلى تسجيل 42 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و617 حالة، إلى جانب تسجيل شفاء 969 حالة من الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و788 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 304 حالات، إلى جانب 117 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.