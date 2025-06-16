ملك الأردن يتابع خطط وإجراءات التعامل مع الأحداث الإقليمية الأخيرة

اطلع العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الاثنين، على جاهزية المركز ومختلف مؤسسات الدولة في التعامل مع تبعات الهجوم الإسرائيلي على إيران.

واستمع بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ورئيس المركز الأمير علي بن الحسين، إلى شرح من نائب رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي، حول الخطط الاستباقية وإجراءات التعامل مع الأحداث الإقليمية الأخيرة، بما يحافظ على أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأكد الملك ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات؛ لتعزيز القدرة على التعامل مع أية تطورات، ومواصلة حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلامة العامة.

وأعرب عن تقديره لجميع مؤسسات الدولة وكوادرها على جهودهم المبذولة في حماية الوطن والمواطنين، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

جلالة الملك عبدالله الثاني يطلع، خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على جاهزية المركز ومختلف مؤسسات الدولة في التعامل مع تبعات الهجوم الإسرائيلي على إيران، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد#الأردن pic.twitter.com/bwgseDMji4 — RHC (@RHCJO) June 16, 2025

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.