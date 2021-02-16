قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر كانت تعاني من عجز في توفير الطاقة الكهربائية يصل إلى 20% من الطاقة المطلوبة، لافتًا إلى إدخال أكثر من 28 ألف ميجا وات بما يماثل ضعف المتاح عام 2014.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أن مصر لديها الآن احتياطي يتعدى 25%، ومماثل للمقاييس العالمية، مؤكدًا أن ما تحقق ليس وليد اللحظة.

وأشار إلى دعم القيادة السياسية مع أول يوم لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقطاع الكهرباء الحيوي والهام لكل مجالات التنمية، قائلًا إن الطاقة والكهرباء أمن قومي.

ولفت متحدث الكهرباء إلى أن الوزارة انتقلت إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع، بعد توفير الطاقة الكهربائية للمواطن والمستثمر، مشددًا على أهمية وصول الكهرباء لكل مناطق الجمهورية بجودة عالية.