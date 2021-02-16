 الدفاع الروسية: رصد 35 هجوما لـ«النصرة» في منطقة إدلب غربي سوريا لوقف التصعيد - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: رصد 35 هجوما لـ«النصرة» في منطقة إدلب غربي سوريا لوقف التصعيد

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 8:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 8:48 ص

 أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن رصده 35 عملية قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن نائب مدير المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان قوله إنه تم رصد 19 عملية قصف داخل محافظة إدلب، و12 في اللاذقية وعمليتين في كل من محافظتي حلب وحماة.
وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا قد أعلن في وقت سابق عن تلقي معلومات حول تحضير عناصر الجماعات المسلحة في سوريا لاستفزازات من أجل اتهام القوات الحكومية السورية.
وأضاف المركز الروسي أن المسلحين من "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل "جبهة النصرة" نواتها، يخططون لاستهداف مناطق سكنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب.

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