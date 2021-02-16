أردوغان: سنوسع عملياتنا ضد حزب العمال الكردستاني وسنبقى في المناطق التي دخلناها

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا على البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن "القوات التركية ستبقى في المناطق التي دخلتها وحققت فيها الأمن لتفادي أي اعتداء إرهابي مماثل لمجزرة غارا، وذلك وفق ما تقتضيه الضرورة".

وقال: "سنوسع نطاق عملياتنا العسكرية ضد الإرهابيين في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا علينا".

وأضاف: "منطقة غارا مهمة، وكانت تمثل إشكالية، وسقطت، وبإذن الله الأمر انتهى".

وعثرت قوات تركية أمس الأول الأحد على جثامين 13 مواطنا لدى مداهمة مغارة لحزب العمال الكردستاني في منطقة غارا شمالي العراق.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر لعامين.