ماليزيا: أعضاء البرلمان من أوائل المتلقين للقاح ضد كورونا

أكد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء البرلمان سيكونون من أوائل المتلقين للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة التطعيم الوطني في البلاد.

"هذا ما اتفقت عليه اللجنة الخاصة لضمان سبل الحصول على إمدادات اللقاح حيث يعمل أعضاء البرلمان عادةً عن كثب مع المجتمع الشعبي"، بحسب رئيس الوزراء الماليزي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية.

وأضاف أنه "نظراً لأن طبيعة عمل البرلمانيين تتطلب التواصل مع المجتمع، فقد اتفقنا على إلزامهم بغض النظر عن الحزب، على التطعيم في المرحلة الأولى من الخطة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل أكثر فعالية وأمان".

وسيتم تنفيذ خطة التطعيم الوطني ضد كوفيد-19 بدايةً من 26 فبراير الجاري، حيث سيتلقى رئيس الوزراء اللقاح في اليوم الأول من تنفيذ الخطة بالإضافة إلى موظفي الخطوط الأمامية.