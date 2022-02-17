المؤبد لسائق توكتوك متهم بخطف سيدة وهتك عرضها أمام طفلتها في الإسكندرية

عاقبت، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، اليوم الأربعاء، "إ.أ.م"، سائق توكتوك، بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بخطف "ف.ع.س"، 31 عامًا، ربة منزل، وهتك عرضها وتصويرها، وذلك في القضية رقم 22960 لسنة 2021 جنايات مينا البصل.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، حول بلاغًا يفيد قيام شخص بخطف سيدة، وهتك عرضها، وتصويرها، تحت تهديد السلاح، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه وحال سير المجني عليها في الطريق العام، وبرفقتها طفلتها الرضيعة، استقلت مركبة "توكتوك" يقودها المتهم؛ وطلبت منه توصيلها إلى إحدى المكتبات، لشراء بعض الكتب، لكنها لم تعثر على ما تريد من الكتب، فاقتراح عليها التوجه رفقته لإحدى المكتبات الأخرى.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام باستدراجها إلى مكان خالٍ من المارة، وأشهر في وجهها سلاح أبيض "مطوة" مهددًا إياها، ثم نزع عنها ملابسها، بعد أن شل حركتها "عنوة" وأمسك بمواطن العفة من جسدها، قاصدًا هتك عرضها، واستولى على مبلغ مالي كان بحوزتها، وهاتفها المحمول.

وأوضحت التحقيقات المدعومة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهم التقط لها صورًا على هاتفه المحمول، وهددها أنه في حالة الإبلاغ عنه سيقوم بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم اقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته، أقر بالحادث، وأيد ما جاء بالتحريات، فتم تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، ووائل عزيز حسن مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، وسكرتير الجنايات، مينا منصور.