أهالي العوامية بالأقصر يحتفلون بذكرى مولد الشيخ أبو الغطاس

اختتم أهالي منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، احتفالاتهم بمولد الشيخ أحمد أبو الغطاس، والذي يوافق 15 من شهر رجب من كل عام، عبر تنظيم حلقات التحطيب ولعبة العصا والمزمار الصعيدي الشعبي، والتى تقام بصورة سنوية.

وتخللت احتفالات أهالي العوامية هذا العام، تنظيم حلقات إنشاد ديني، ومزمار شعبي صعيدي، وحلقات التحطيب والمرماح بالخيول بمشاركة من مريدو "أبو الغطاس" من المحافظات المجاورة.

والشيخ أحمد أبو غطاس، كما يروي الأهالي هو الشيخ "أحمد أبو مخدم"، الذي أُسس مقام له في عام 1604 ميلاديًا بالسير على مياه نهر النيل عبر منديل كبير كان يفرشه على النيل ليتحول إلى قطعة خشبية يسير عليها، ومن ثم حاز على لقب "أبو غطاس".