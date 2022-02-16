أوكرانيا ترفع الأعلام وتعزف النشيد الوطني في يوم الوحدة

بدأت أوكرانيا الاحتفال بـ"يوم الوحدة"، اليوم الأربعاء، بعزف النشيد الوطني، عبر مكبرات صوت ورفع الأعلام في العاصمة كييف.

ويتم إلزام موظفي الحكومة بترديد النشيد الوطني، كما جرى تعليق الدراسة بمختلف أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن تبث محطات التلفزيون برامج خاصة، في الصباح وبعد الظهر.

وتحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر مقطع فيديو عن يوم مهم للبلاد، قائلا إن الأوكرانيين، ربما يختلفون في اللغة، والجغرافيا، لكن "توحدهم الرغبة في العيش بسلام وسعادة".

وأضاف أن المواطنين لهم الحق في القيام بذلك، مشيرا "فقط معا، يمكننا حماية وطننا".

وتم اختيار اليوم الأربعاء ليكون يوم الوحدة الوطنية، بعد أن ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر استخباراتية أن روسيا وضعت في ذهنها شن غزو في 16 فبراير الحالي.