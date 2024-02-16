 السنغال: المجلس الدستوري يلغي تأجيل الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السنغال: المجلس الدستوري يلغي تأجيل الانتخابات الرئاسية


نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 12:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 12:18 ص

ألغى المجلس الدستوري في السنغال قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها وقال في حكم أصدره مساء اليوم الخميس، إن المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات عن موعدها لاغ .

وأضاف المجلس أن قرار البرلمان إقرار تأجيل الانتخابات وتحديد الخامس عشر من ديسمبر المقبل موعداً جديدا لها مخالف لأحكام الدستور.

وكان مقررا إجراء الانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من شباط/فبراير الجاري، إلا أن رئيس الجمهورية ماكي سال أصدر مرسوما يلغي ذلك ويحل محل مرسوم سابق يستدعي الناخبين لانتخاب رئيس للجمهورية في الخامس والعشرين من فبراير الجاري.


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