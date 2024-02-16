السنغال: المجلس الدستوري يلغي تأجيل الانتخابات الرئاسية

ألغى المجلس الدستوري في السنغال قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها وقال في حكم أصدره مساء اليوم الخميس، إن المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات عن موعدها لاغ .

وأضاف المجلس أن قرار البرلمان إقرار تأجيل الانتخابات وتحديد الخامس عشر من ديسمبر المقبل موعداً جديدا لها مخالف لأحكام الدستور.

وكان مقررا إجراء الانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من شباط/فبراير الجاري، إلا أن رئيس الجمهورية ماكي سال أصدر مرسوما يلغي ذلك ويحل محل مرسوم سابق يستدعي الناخبين لانتخاب رئيس للجمهورية في الخامس والعشرين من فبراير الجاري.