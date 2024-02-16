تنظيم تدريب بمبادرة «ها أنا أحقق ذاتي» للأطفال الايتام في بورسعيد

شهد مركز شباب السلام بمحافظة بورسعيد، فاعليات مركز تدريب الأيتام تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"، وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بالأيتام والحرص على دمجهم في المجتمع وكيفية مساعدتهم في التعامل مع الآخرين.

يذكر أن مركز تدريب الأيتام رياضياَ وكشفياَ ضمن المشروعات القومية التي يديرها الدكتور عمرو حداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتماماَ بالغاَ من الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وخالد النحلة وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف محمد الموجي منسق المشروع، ومدربي المشروع رياضياَ، الكابتن عماد الدين سمير، والدكتور أحمد حسانين، والكابتن محمد إسماعيل، وكشفياَ القائدة نعمة مصطفى.