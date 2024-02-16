فولكس فاجن وماهيندرا تبرمان اتفاقية توريد بشأن مكونات منصة برمجياتهما

وقعت مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، ومجموعة ماهيندرا أند ماهيندرا الهندية العملاقة لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، أول اتفاقية لتوريد مكونات منصة برمجيات فولكس فاجن للسيارات الكهربائية (إم إي بي ) لمنصة ماهيندرا الكهربائية (إنجلو).

وستغطي الصفقة توريد بعض المكونات الكهربائية وكذلك الخلايا الموحدة.

وتعتزم ماهيندرا، إطلاق خمس سيارات دفع رباعي كهربائية بالكامل في الهند قائمة على منصتها الكهربائية الجديدة (إنجلو)، اعتبارا من ديسمبر 2024. وسيتم العمل بالاتفاقية على مدى عدة سنوات وسيكون حجمها الإجمالي نحو 50 جيجاوات ساعة على مدى عمرها.

يذكر أن كلا من العلامات التجارية فولكس فاجن وأودي وسكودا وسيات / كوبرا، إضافة إلى شركاء خارجيين مثل فورد وماهيندرا، تستخدم حاليا مصفوفة المحرك الكهربائي المعياري (إم إي بي) من فولكس فاجن ومكوناتها.