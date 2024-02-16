القسام: جيش الاحتلال تعمد قتل أسراه وإصابتهم

أبو عبيدة: حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها الأسرى.. ولكن العدو لا يبالي



قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل أسراه وإصابتهم.



وشدد أبو عبيدة خلال كلمة متلفزة، على أن معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث، وأنها ستكون نقطة فاصلة في تاريخ الأمة.



وقال "المجاهدون يلحقون خسائر فادحة غير مسبوقة بالعدو، ويوقعون أفراده في كمائن محكمة"، مؤكدا أن ما تبثه القسام من مشاهد "جزء" مما ينفذه مقاتليها في الميدان.



وأضاف أبو عبيدة "مقاومتنا للعدوان والغزو الصهيوني مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة".



وحول الأسرى الإسرائيليين، قال "حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة، لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك".



وشدد على أن الخسائر في صفوف الأسرى الإسرائيليين باتت كبيرة جدا، مضيفا "حاولنا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا، ولا نزال نسعى لذلك".