 عمدة لندن: تقنية التزييف العميق يمكن أن تؤثر على انتخابات أو استفتاء متقارب في بريطانيا - بوابة الشروق
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عمدة لندن: تقنية التزييف العميق يمكن أن تؤثر على انتخابات أو استفتاء متقارب في بريطانيا

لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 12:51 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 12:51 م

أشار عمدة لندن إلى أن تقنية "ديب فيك" أو "التزييف العميق" يمكن أن تؤثر على انتخابات أو استفتاء متقارب النتائج في المملكة المتحدة في المستقبل.

وأدلى صادق خان،بتلك التعليقات خلال زيارة إلى مركز القيادة والسيطرة التابع لشرطة العاصمة، في جنوب لندن أمس الخميس، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

كان خان قد سقط ضحية تسجيل مزيف له باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي تضمن إدلاء بتصريحات تحريضية، في الفترة التي سبقت احتجاجات يوم الهدنة العام الماضي.

وأضاف أن القواعد حول التزييف، حاليا "غير مناسبة للغرض" وتحتاج إلى تعزيز.

وتابع "هناك بعض الجوانب السلبية للتقدم في التكنولوجيا وفي الذكاء الاصطناعي. أحد هذه الأشياء هو استخدام مقاطع مصورة وتسجيلات صوتية بتقنية ديب فيك.

وأضاف "اعتقد أن القواعد غير مناسبة للغرض. إنها ليست مسألة شرطية، إنها مسألة تشريع وتنظيم".

وتابع "القوانين الحالية، حول الملكية الفكرية وحول حق النشر والقوانين الجنائية، ليست مناسبة للغرض".


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