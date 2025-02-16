الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية أكثر من 230 عسكريا على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 230 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال البيان "واصلت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وجويفو وكازاتشيا لوكنيا وكولماكوف وكوريلوفكا وليبيديفكا وماخنوفكا ونيكولسكي وروبانشينا وسفيردليكوفو، وتم صد ثلاث هجمات مضادة للعدو"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وذكر البيان، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 230 عسكريا، وتم تدمير دبابتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وعدد من المدافع، و5 نقاط تحكم للطائرات المسيرة".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 61010 عسكريين".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.