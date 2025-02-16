الصين: الحل الجذري لقضية فلسطين يكمن في تنفيذ حل الدولتين

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الحل الجذري لقضية فلسطين والشرق الأوسط، يكمن في تنفيذ حل الدولتين.

وشدد يي في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، اليوم على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعّال، ما يمهد الطريق لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم ـ حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تبنت الصين عدة مواقف سياسية تندد باستمرار للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة رغم العلاقات القائمة بين بكين وتل أبيب.

ومنذ بدء عملية طوفان الاقصى أرسلت الصين مساعدات إنسانية إلى غزة، وعقدت اجتماعا طارئا للدعوة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل للأزمة الحالية، وقدمت إسهامات مهمة في لم شمل البيت الفلسطيني بعقد حوارات بين مختلف الفصائل الفلسطينية.