السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي ويؤكد أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة مع ضرورة عدم التهجير

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "رونالد لاودر"، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول سبل استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي هذا السياق، عبّر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد خلال اللقاء على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء، ومشيرًا إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أيضًا على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، مشيرًا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.

من جانبه، أبدى رئيس الكونجرس اليهودي العالمي تأييده لما ذكره الرئيس، وأعرب عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديرًا لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الكونجرس اليهودي العالمي ذكر في بيان عقب المقابلة سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا أن اللقاء مع الرئيس كان ممتازًا ومفيدًا، ومشددًا على أهمية مصر، وأن العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة.

كما أكد أن الكونجرس اليهودي العالمي يدعم جميع الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرًا إلى تطلعه إلى المقترح المصري/العربي بشأن غزة، ومؤكدًا أن السلام هو الأمل، وأن تحقيقه يتطلب حل الدولتين.



