فاز فيلم "سوبرمان: قصة كريستوفر ريف -Super/Man: The Christopher Reeve Story"، بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وذلك بحفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ78، والتي تقيمها الأكاديمية البريطانية للأفلام لفنون الفيلم والتلفزيون، في دار الأوبرا الملكية البريطانية.

وتنافس على الجائزة كلا من "مذكرات الصندوق الأسود - Black Box Diaries"، و"بنات - Daughters"، و"لا يوجد أرض أخرى - No Other Land"، و"ويل و هاربر - Will & Harper".

وجاء أكثر الأفلام ترشحا للجوائز فيلم "المجمع المغلق - Conclave"، والذي ترشح لـ12 جائزة، وتلاه فيلم "إيميليا بيريز - Emilia Pérez"، والذي ترشح لـ11 جائزة، ثم فيلم "الوحشي - The Brutalist"، والذي ترشح لـ9 جوائز، في مختلف الفئات، من بين أفضل فيلم، وسيناريو، وتصوير، ومونتاج، وإخراج، وصوت، إلى جانب جوائز التمثيل.