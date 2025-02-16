شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025.
• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 38,200 جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاي نحو 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38,000 جنيه للطن.
استقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37,000 جنيه للطن.
• وجاءت الأسعار أسمنت على النحو الآتي:
استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 3280 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 3265 جنيها.
وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 3365 جنيها
واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3345 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3605 جنيهات.
وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 3350 جنيها.