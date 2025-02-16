الأهلي يتفوق على الإسماعيلي في الشوط الأول من مباراة الفريقين بالدوري

تفوق النادي الأهلي على حساب مستضيفه الإسماعيلي 0-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مروان عطية الهدف الأول له مع الأهلي في الدقيقة التاسعة من مواجهة الإسماعيلي، والتي تقام مساء اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إهدار حسين الشحات ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 26، بعدما سددها بقوة في العارضة وخرجت خارج المرمى.

وفي الدقيقة 40 عاد حسين الشحات وسجل الهدف الثاني للأهلي ولكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.

وافتتح مروان عطية أهدافه مع الأهلي في مباراة اليوم، حيث خاض مع الأهلي 102 مباراة، قبل مباراة اليوم، صنع خلالهم 3 أهداف ولم يسبق له التسجيل، منذ الانضمام من الاتحاد السكندري في يناير 2023.

وبعد الهدف احتفل مروان عطية بوضع الكرة داخل القميص في رسالة معتادة من اللاعبين في حالة الإعلان عن انتظار مولود جديد.

وفي حال حافظ الأهلي على فوزه في مباراة اليوم، يرفع الفريق رصيده للنقطة 32، ويصعد لصدارة الدوري الممتاز مؤقتًا، بفارق نقطتين أمام بيراميدز الذي يلعب غدًا أمام مودرن سبورت، فيما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الرابع عشر.