حماس: خطط تهجير شعبنا ستبوء بالفشل الذريع

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إنّ خطط التهجير ضد الشعب الفلسطيني ستبوء بالفشل الذريع، أمام تحدي المقاومة وثبات الحاضنة الشعبية في الضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات نقلتها القناة الرسمية للحركة عبر تطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، أن «الاحتلال ينفذ خطةً مدروسةً وممنهجةً لتهجير الفلسطينيين، من عدوانٍ متواصلٍ واستيطان مستفحلٍ وقوانين عنصرية وحربٍ نفسية، لجعل الحياة غير ممكنةٍ للفلسطينيين».

وشددّ على أن «المقاومة وحاضنتها الشعبية على وعيٍ بخطورةِ خطط التهجير»، ذاكرا أن جيش الاحتلال ومستوطنيه لن يشعرُوا بالأمانِ على هذه الأرض الفلسطينية المباركة.

ودعا إلى ضرورة تعزيز الصمودِ والدعم ولا سيما في القرى الفلسطينية المهددة، عبر تعزيز المشروعات التنموية، وفضح سياسات الاحتلال في المحافل الدولية.

وأوضح أن الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين عبر الاعتداءات المتواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، وبناء المستوطناتِ وربطها بشبكاتٍ خاصةٍ تمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم، وتصعيد إرهاب المستوطنين بحمايةٍ من جيش الاحتلال، وحرق محاصيل المزارعين الفلسطينيين والتضييق على مصادر رزقهم.

ولفت إلى أن «الهدف الاستراتيجي من تواصل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ومصادر الأراضي تحت مسوغ أراضي دولة أو اعتبارها مناطق عسكرية مغلقة ومنع البناء بحجة عدم الترخيص وإقامة الحواجز وتقسيم المناطق، هو خلق بيئة طاردة للفلسطينيين، وإجبارهم على الهجرة».

وأكد أن الاحتلال يسعى لضرب الحاضنة الشعبية في الضفة الغربية، قائلا إن إيمان الفلسطينيين بأرضهم، سيُفشل جميع مخططات الاحتلال الساعية لتهجيرهم.