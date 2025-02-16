الاحتلال يحكم على طفل فلسطيني بالسجن 18 عاما

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن المحكمة المركزية في القدس المحتلة أصدرت اليوم الأحد، حكمها بالسجن لمدة 18 عاماً بحق الأسير الطفل محمد باسل زلباني (15 عاما) من مخيم شعفاط/القدس، وفرضت عليه دفع تعويض مالي بقيمة 300 ألف شيكل، على خلفية مقاومته للاحتلال.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطفل زلباني، معتقل منذ 13 فبراير 2023، بتهمة تنفيذ عملية طعن عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وفي جلسة المحكمة المركزية، حاول شقيق الجندي الذي قُتل برصاص زميله في الحافلة الاعتداء على الطفل بالضرب، كما هددوه عدة مرات.

وفجرت سلطات الاحتلال في 8 نوفمبر 2023 منزل عائلة زلباني في مخيم شعفاط، واعتقلت والديه وشقيقه.

يذكر أن ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي صادق في نوفمبر الماضي على قانون يسمح باعتقال الأطفال الفلسطينيين في سن الرابعة عشر، وفرض عقوبة السجن عليهم.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن الاحتلال يعتقل أكثر من 270 طفلًا فلسطينيًا في سجونه.