تظاهرات في عواصم ومدن أوروبية رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة

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شهدت عواصم ومدن أوروبية، اليوم السبت، تظاهرات رافضة لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

ففي العاصمة البريطانية لندن، شارك عشرات الآلاف في تظاهرة، احتجاجًا على التصريحات الأميركية الداعية لتهجير الفلسطينيين.

وتجمع المتظاهرون قرب مقر رئاسة الوزراء البريطانية، وانطلقوا في مسيرة حاشدة نحو السفارة الأميركية، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "لا للتطهير العرقي" و"الحرية لفلسطين"، و"غزة للفلسطينيين".

وفي تركيا، شهدت العاصمة أنقرة تظاهرة احتجاجا على التصريحات الأميركية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، كما نظمت تظاهرة مماثلة في مدينة إسطنبول.

وشهدت مدن وعواصم أخرى تظاهرات رافضة لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، منها، العاصمة الأيرلندية دبلن، ومدينة هلسنبوري السويدية والعاصمة ستوكهولم، والعاصمة النرويجية أوسلو، ومدينة بريمن والعاصمة الألمانية برلين.