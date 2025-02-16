الدول الأوروبية تعتزم عقد قمة خاصة في باريس لمناقشة الحرب في أوكرانيا

يعتزم قادة أوروبا عقد قمة خاصة في باريس بشأن الصراع في أوكرانيا ردا على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وقال قصر الإليزيه: "تجري حاليا محادثات بين كبار السياسيين الأوروبيين بشأن اجتماع غير رسمي محتمل، لكن لم يتم تحديد شيء بعد".

وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد أعلن بداية عن هذه الخطط على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لكنه حذف منشوره الذي قال فيه أيضا: "يجب علينا أن نظهر قوتنا ووحدتنا".

وفي مؤتمر ميونخ للأمن، تحدث سيكورسكي أيضا عن دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاجتماع في باريس.

ويعارض قادة دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا النهج الأحادي من واشنطن مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ويصرون على أنهم يجب أن يكونوا أيضا جزءا من المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع، الذي استمر لما يقرب من ثلاث سنوات.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف يوم الأربعاء واتفقا على بدء المفاوضات لإنهاء الحرب "فورا"، مما أثار القلق بين أوكرانيا وشركائها الأوروبيين من احتمال تجاوزهم في محادثات السلام.

وطلبت الحكومة الأمريكية من حلفائها الأوروبيين تحديد الأسلحة والقوات وأنظمة الأسلحة التي يمكنهم تقديمها كجزء من ضمانات الأمن لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وطلب من الدول تحديد عدد الجنود الذين يمكن إرسالهم إلى أوكرانيا كقوة لحفظ السلام أو برامج تدريب للحفاظ على السلام بعد انتهاء النزاع، بالإضافة إلى مقترحات محددة حول شكل الترتيبات القيادية الأوروبية لحفظ السلام.

وقالت إدارة ترامب إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، فيجب على الأوروبيين تحمل المسؤولية لضمان عدم مهاجمة روسيا لأوكرانيا مرة أخرى، مشددة على أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إنه كان على علم بأن مثل هذا الاستبيان قد تم إرساله، رغم أنه لم يره بنفسه.

وأضاف قائد حلف الناتو أنه يفهم تماما كيف يمكن أن يساعد تحديد الحكومات الأوروبية لما يمكنها أن تسهم به في جهود حفظ السلام في تركيز المحادثات وأنه سيكون خطوة نحو الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات.