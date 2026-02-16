انطلاق الدورة الثامنة لصالون الدلتا للشباب في مركز طنطا الثقافي

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا انطلاق الدورة الثامنة لصالون الدلتا للشباب، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب الشابة داخل المحافظات.

ضم المعرض الفني أكثر من 100 عمل فني لعدد من الفنانين الشباب، حيث تنوعت أعماله الفنية ما بين الرسم والتصوير والخزف والجرافيك والنحت والحفر على الخشب، وذلك بحضور رئيسة لجنة التحكيم الدكتورة أماني حبيب، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من: الدكتور سعيد العناني، الدكتورة أماني فرغل، الدكتورة سمية عيسى، الدكتور طارق صبحي، وبحضور لجنة التنظيم المكونة من: الدكتور ماهر عراقيب، والفنان سليمان بلال، والفنانة آية سعد الدين، والفنانة سما وليد، والفنانة سارة ربيع، وقوميسير الصالون حسن إسماعيل.

وشهدت الفعاليات تكريم الفائزين بجوائز الصالون، حيث حصل الفنان بهاء خاطر على جائزة أفضل صورة، والفنانة ندى توفيق على جائزة الصالون الأولى في مجال الخزف، بينما حصدت الفنانة منى وحيد نوارة على جائزة الصالون الثانية في مجال التصوير، والفنانة منة الله عاطف على جائزة الصالون الثالثة في مجال الجرافيك، فيما تُوج الفنان أسامة نصر الدين بالجائزة التشجيعية للصالون في مجال التصوير، ونالت الفنانة إسراء أنور جعفر على جائزة لجنة التحكيم في مجال التصوير، وحصل الفنان عمر علي على جائزة الصالون للفنان التلقائي في مجال الخزف.

ومن جهته، أعرب وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية، عن سعادته بمستوى الأعمال الفنية المشاركة من مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا اهتمام وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإبداعات الشباب، وحرصها على تنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية، بما يسهم في دعم الصناعات الثقافية.

وأوضحت عزة عادل، مديرة المركز الثقافي بطنطا، بأن افتتاح الصالون جاء في أجواء احتفالية تعكس حيوية المشهد الإبداعي لدى المشاركين، وأشارت إلى أن الصالون في دورته الحالية ضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي عبّرت عن رؤى معاصرة وتجارب بصرية ثرية.

وأكدت لجنتي تحكيم وتنظيم الصالون، الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، أن الصالون يمثل منصة هامة لاكتشاف ودعم الطاقات الفنية لدى الشباب، وإتاحة مساحة للحوار بين المشاركين والجمهور، بما يعزز دور الفن كقوة ناعمة تعبر عن الهوية المصرية، وتمثل قيم السلام والجمال في المجتمع المصري.