الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة يبدأ مسيرة لمنع «خيانة» بريكست

بدأ نيجل فاراج، الزعيم السابق لحزب "استقلال المملكة المتحدة" الذي لعب دورا رئيسيًا في تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست) مسيرة تستمر أسبوعين إلى لندن لوقف ما يصفه بأنه "خيانة" بريكست.

ونقلت وكالة برس أسوسيشن البريطانية عن فاراج قوله اليوم السبت، لعشرات من أنصاره الذين احتشدوا في بدء المسيرة بمدينة سندرلاند شمال انجلترا "إذا رأيتم ما حدث في البرلمان هذا الأسبوع، فربما لن نغادر الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن تنتهي المسيرة الاحتجاجية في ميدان البرلمان في لندن في 29 مارس الجاري، وهو الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل.

يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني رفض اتفاق الحكومة مع الاتحاد الاوروبي بشأن بريكست ، كما رفض الخروج بدون اتفاق .

غير أن المجلس وافق على اقتراح رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الخاص بطلب تمديد مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، لمرة واحدة مدتها ثلاثة أشهر، حتى الثلاثين من يونيو المقبل.