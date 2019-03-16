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أطفال بين قتلى وجرحى هجوم نيوزيلندا الإرهابي

ولنجتون - (د ب أ)
نشر فى : السبت 16 مارس 2019 - 7:25 ص | آخر تحديث : السبت 16 مارس 2019 - 7:25 ص

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، اليوم السبت، إن هناك أطفالا بين القتلى والجرحى جراء الهجوم الإرهابي الذي نفذه شخص يؤمن بتفوق العرق الأبيض في مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

وقالت أردن "من الواضح أنه كان هناك أطفال تعرضوا لهذ الهجوم المروع".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 39 شخصا وهم يتلقون العلاج حاليا في المستشفى، من بينهم 11 في الرعاية المركزة.

وقالت إن قائمة الضحايا - القتلى والجرحى - تتراوح بين "الأطفال الصغار إلى المسنين. ومن بينهم رجال ونساء وأطفال".

وأشادت أردرن بشجاعة اثنين من عناصر الشرطة اعتقلا المشتبه به بينما كان بحوزته أسلحة في سيارته، مشيرة إلى أنه "كان من المؤكد يعتزم الاستمرار في هجومه".


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