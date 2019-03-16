ميركل تعلن طرح استراتيجية الصناعة الأوروبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي

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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان دفع خطتهما الخاصة باستراتيجية الصناعة الأوروبية قدماً خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في كلمة المستشارة الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت اليوم السبت.

كانت ألمانيا وفرنسا أعلنتا في ديسمبر الماضي اعتزامهما التشارك في إنتاج خلايا البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وأوضحت ميركل في كلمتها أن من المنتظر الحديث خلال القمة المقبلة عن التحالف (كونسورتيوم) المقرر في هذا الشأن.

وأضافت:" ثمة الكثير من العروض هنا، كما توجد فرص أوروبية وسنحاول في هذا الشأن كسب دول أعضاء أخرى لهذا المسار بالتحديد".

ويأتي ذلك على خلفية أن أوروبا مهددة بالخسارة في التنافس على تقنيات محورية مثل الذكاء الاصطناعي وخلايا البطاريات للسيارات الكهربائية.

يذكر أن الشركات الأوروبية مهددة بالتبعية لمنافسين من الصين وكوريا الجنوبية في مجال إنتاج خلايا بطاريات السيارات الكهربائية.

وأوضحت ميركل أن الاستراتيجية الصناعية المقترحة من قبلها بالمشاركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تدور حول "تأمين وظائف في المستقبل في قطاعات اقتصادية استراتيجية في أوروبا".

وأعلنت ميركل اعتزامها الرد على تقييد التجارة العالمية الحرة ولفتت إلى أهمية عدم وجود سياسة حمائية أحادية الجانب وقالت إن المهم " هو أن نرد بشكل متبادل على التطورات في التجارة في العالم".

وفي هذا الصدد، لفتت ميركل إلى إمكانية اتخاذ تدابير مضادة في حال فرض عراقيل تجارية جديدة كتلك التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بها قطاع صناعة السيارات الألماني.

وقالت ميركل إن ألمانيا "بلد يقف مع التجارة المفتوحة وبالرغم من ذلك، سندافع أيضا عن مصالحنا"، وتابعت أن ألمانيا ستطرح مع فرنسا بشكل مشترك مقترحات تتعلق بهذا الأمر.

واختتمت ميركل كلمتها بالقول إن القمة ستتطرق أيضا إلى النقاش حول كيفية تواصل الأمور في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.